딸을 위해 ‘피땀’ 흘리는 핼러윈 아빠들

[쿠키뉴스=콘텐츠기획팀] ‘눈에 넣어도 아프지 않은 예쁜 우리 딸~’



‘딸바보’ 아빠들은 사랑스러운 딸의 부탁이라면,

그 어떤 어려운 일이라도 슈퍼맨의 능력을 발휘하는데요.



딸에게 최고의 추억을 선사하기 위해서라면

‘피땀’ 흘리는 것도 마다하지 않습니다.



핼러윈 데이를 앞두고,

딸과 최고의 케미를 뽐내는 핼러윈 아빠들을 모아봤는데요.



◆ 좀비 헌터(Zombie Hunter)





◆ 고스트버스터즈 (Ghostbusters)





◆ 라푼젤(Tangled) - 탑





◆ 가디언즈 오브 갤럭시(Guardians of the Galaxy) - 그루트(Groot)





◆ 슈퍼마리오(SUPER MARIO) - 피치 공주





◆ 스타워즈(Star Wars) - 레아 공주





◆ 스타워즈(Star Wars) - 다스 베이더





◆ 빨간 망토 소녀(Little Red Riding Hood)





◆ 겨울왕국(Frozen) - 엘사





◆ 몬스터 주식회사(Monsters, Inc.) - 설리





◆ 인어공주(The Little Mermaid) - 트리톤





◆ 구니스(The Goonies) - 슈퍼맨 의상 입은 슬로스





◆ 크리스마스 악몽(The Nightmare Before Christmas) - 잭





◆ 스파이더맨(Spider-Man)