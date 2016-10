[쿠키영상] ‘컴백’ 세븐 “이다해 질문은 사양, 해투에서 확인해 달라”...‘이미지라는 게 참 무섭다’

[쿠키뉴스=콘텐츠기획팀] 가수 세븐이 여자친구인 배우 이다해에 대한 언급을 주저했습니다.



세븐은 오늘(13일) 오후 서울 동교동 일레븐나인 사옥에서 진행된

새 미니앨범 「아이 엠 세븐(I AM SE7EN)」 발매 기념 기자간담회에서

최근 공개연애를 시작한 이다해와 관련된 질문을 받았는데요.



세븐은 “너무 부담된다.”며

질문하지 않아주셨으면 좋겠다.”고 웃으며 말했습니다.



이어 “오늘(13일) ‘해피투게더’가 방송되는데

유재석, 박명수 형님들이 다 물어뜯어놓으셨다.

방송을 통해 확인해 달라.”고 덧붙였는데요.



누리꾼들은 과연 어떤 반응을 보였을까요?





kh****

오늘 해피투게더에 나오는 구만... 함 봐줘야겠네.

앨범 홍보에 겸사겸사 해투 홍보까지 해주는 센쑤~ㅋ



ho****

이제 그런 데 안 가지? 이다해는 실망시키지 말기~



wh***

이미지라는 게 참 무섭다...

이제 세븐 하면 안마방밖에 생각나지 않는다ㅠㅠ



oj*******

그냥 나왔다던데... 세븐이 해명한 거 보면 억울해 보이던데...

이제 불쌍한 마음마저 든다...



pu****

노래도 좋고 춤 가창력 외모 꿀릴 거 없는 사람인데... 그 이미지라는 게... 에휴~

그래도 신곡 좋으면 다시 팬 할 거다. 열심히 하시길~



ss**

열심히 준비해서 나온 만큼... 이번 앨범 좋은 결과 있으리라 생각합니다.

파이팅!!





세븐 특유의 감각을 담아 근 5년 만에 발매되는 이번 앨범은

알앤비, 팝, 댄스, 펑크 등

여러 장르의 곡들을 아우르는데요.



타이틀곡 ‘기브 잇 투 미(GIVE IT TO ME)’는

브루노 마스와 저스틴 비버의 곡을 제작한

세계적인 프로듀싱팀 스테레오타입스와 세븐이 공동 작업한 펑크 리듬의 댄스곡으로

기존 스타일과는 다른 매력을 선보입니다.



한편, 세븐은 내일(14일) 「아이 엠 세븐」 전곡 음원과 뮤직비디오를 공개하고

본격적인 활동에 들어갑니다. 원미연 콘텐츠에디터 [사진=일레븐나인]







※ 포털 기사 페이지에서 영상이 보이지 않는 경우 쿠키영상(vod.kukinews.com)에서 시청하시기 바랍니다.